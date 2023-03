Na apresentação da nova identidade e programação do Museu e Bibliotecas do Porto, o presidente da câmara, Rui Moreira, considerou que esta é "uma nova fase do projeto".

"Esta nova fase representa um caminho mais consistente, estruturado e participado de desenvolvimento e concretização do Museu do Porto, fazendo dialogar com a sua missão, as suas casas e a sua programação com as Bibliotecas Municipais", destacou Rui Moreira, que detém o pelouro da Cultura na Câmara do Porto.

Na Alfândega, espaço que no próximo ano passará a acolher o núcleo central do Museu do Porto, Rui Moreira afirmou que não poderia ter sido encontrada "melhor morada".

Já o diretor do Museu e Bibliotecas do Porto, Jorge Sobrado, destacou o "compromisso com a raiz e o caráter" de um projeto que "ligará a cidade", refletindo-a e espelhando-a através das suas iniciativas.

"A partir de hoje, a partir deste momento, o Museu da Cidade é o Museu do Porto", destacou.

Nos meses de março e abril, a programação conta com 94 iniciativas, na sua maioria exposições, mas também oficinas, conversas, música, clubes de leitura e conferências.

A instalação de áudio guias e uma agenda infantojuvenil são algumas das "novidades" da programação, adiantou Jorge Sobrado.

As mais de 90 iniciativas vão passar pelas várias extensões do museu, tais como, a Casa do Infante, Casa Marta Ortigão Sampaio, Museu Guerra Junqueiro e Reservatório.

Durante a sessão, Jorge Sobrado adiantou ainda que vão ser recuperadas as nomenclaturas originais do Museu do Romântico e do Museu do Vinho do Porto.

Outra das novidades da programação é a reabertura do Ateliê António Carneiro, com uma exposição dirigida por Bernardo Pinto de Almeida, e a reabertura da Casa dos 24, com uma exposição dedicada ao arquiteto Fernando Távora, no ano do centenário do seu nascimento.

Eugénio de Andrade e Aurélia de Souza são também dois dos artistas que vão ser celebrados nesta programação.

O novo site do Museu do Porto passa também hoje a estar disponível, numa "versão reformulada e mais interativa", bem como com conteúdos "mais acessíveis".