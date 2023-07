“O programador Luís Fernandes passa, a partir de 17 de julho, a ser o responsável pela Direção Artística da Empresa Municipal Teatro Circo de Braga, coordenando uma equipa multidisciplinar responsável pela estratégia e programa artístico do gnration [espaço de criação, performance e exposição no domínio da música contemporânea e da relação entre arte e tecnologia] e do Theatro Circo”, adianta o Theatro Circo, em comunicado.

A casa de espetáculos de Braga diz que a escolha de Luís Fernandes, 42 anos, atual diretor artístico do gnration, para a liderança deste novo modelo, nos próximos quatro anos, concilia “uma aposta com provas dadas com uma ambição de renovação”.

“O convite representa um desafio único para pensar uma estratégia programática de complementaridade entre ambas as estruturas, assente no trabalho de uma equipa diversa e multidisciplinar”, adirma Luís Fernandes, citado no comunicado.

Com esta mudança, a empresa municipal Teatro Circo de Braga “inicia uma nova fase de programação cultural na cidade de Braga, tendo em conta o novo ciclo que se abre com Braga 2025 Capital Portuguesa da Cultura e se inscreve na execução da estratégia cultural Braga 2030”.

A 9 de junho, a administradora executiva do Theatro Circo, Cláudia Leite, anunciou que Paulo Brandão iria deixar de ser o diretor artístico do Theatro Circo, após uma década no cargo.

“Este novo ciclo exige alterar a estrutura orgânica ao serviço da programação artística de toda a Empresa Municipal, passando a contar com uma direção artística única, que coordenará uma equipa de programação responsável pela estratégia e programa artístico dos equipamentos culturais Theatro Circo e gnration”, justifica o Theatro Circo.

Segundo a sala de Braga, a futura direção unificada “não descurará a autonomia de cada uma das estruturas, antes mantendo e reforçando a complementaridade dos respetivos perfis”.

“E, ao mesmo tempo, garantindo uma mais efetiva articulação entre ambos os espaços, assim procurando reforçar o envolvimento da cidade e da região nos seus programas artísticos”, lê-se na nota.

A nova equipa de programação, cuja definição e estrutura será apresentada futuramente, trabalhará a estratégia e programa para o quadriénio 2024-2027.

“O ano de 2024, com programa já parcialmente definido em ambas os espaços, será um ano de transição para uma nova lógica organizacional e programática, que entrará em vigor de forma efetiva em 2025, ano em que a cidade de Braga assumirá o título de Capital Portuguesa da Cultura”, indica o Theatro Circo.

No comunicado lê-se que “Luís Fernandes é programador cultural e músico natural de Braga, é mestre em Estudos Museológicos e Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e está umbilicalmente ligado à direção artística de algumas das iniciativas mais transformadoras do panorama cultural da cidade de Braga dos últimos 15 anos, tais como o festival Semibreve, o gnration ou a bienal de arte e tecnologia Índex”.