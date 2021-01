De acordo com a organização, "Culto" é uma série de nove episódios filmados no Parque dos Poetas, em Oeiras, com a participação de quase vinte artistas da música, do teatro, da dança e das artes performativas.

A cada episódio "dois artistas apresentam leituras de poetas novos ou consagrados que justapõem expressões artísticas e procuram desassossegar as formas tradicionais de dizer e fazer poesia", refere o comunicado.

Carlos Zíngaro, Luca Argel, Diogo Dória e Manuel João Vieira são outros nomes integrados nesta série.

"Culto", que arranca a 5 de fevereiro, é uma iniciativa entre a produtora cultural Musgo e o município de Oeiras, e faz parte da programação Oeiras 27, de candidatura a Capital Europeia da Cultura.