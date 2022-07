O projeto Entre Mulheres “surge da vontade de união de duas linguagens musicais e culturais, tantas vezes próximas e distantes ao longo dos tempos, dentro da cultura musical popular portuguesa. O discurso feminino da guitarra de Coimbra e da voz (feminina)”, explica em nota o museu.

Do alinhamento constam, entre outras, “Cantiga da Ceifa” (tradicional do Minho), “Pingacho” (de Trás-os-Montes), “Oh Senhora do Amparo” e “Meu coletinho aos ramos” (da Beira Baixa), todas com arranjos de Nuno Dias.

O Ensemble d'Elite, que preenche a segunda parte, é formado por alunos finalistas do Conservatório Nacional, alunos de Ana Paula Russo, e é um projeto vocacionado para o repertório romântico de canto e piano a várias vozes solistas. O ensemble vai interpretar peças de compositores como Schumann, Delibes, Rossini e Brahms.