“O programa debruça-se sobre a interdisciplinaridade entre as artes, em particular entre a música e outras áreas culturais, como a arquitetura, o design e as artes plásticas, e todas as atividades são conduzidas por profissionais de renome das diferentes disciplinas abordadas”, sublinha um comunicado da organização.

O Musa - European Young Musicians Soft Skills Alliance é um projeto de formação profissional visando quartetos de cordas constituídos por jovens músicos até aos 35 anos, desenvolvido em parceria pelo Le Dimore del Quartetto, o Istituto Europeo di Design (IED) e o Centre for Research on Management and Economics of Arts and Culture Institutions (ASK) de Itália, o ProQuartet — Centre Européen de Musique de Chambre e o La Ferme de Villefavard, de França, e pela experimentadesign, em Portugal.

Na próxima quinta-feira, a partir das 19h00, no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, é apresentada uma peça experimental criada para a residência Musa em Portugal, intitulada “In Situ”, coordenada por Vitor Joaquim e Rui Gato. O Quator Malinconia apresenta “Dimensions”, de Garth Knox, e o Adágio do Quarteto em lá menor (opus 41), de Robert Schumann.

O programa no MAAT conta ainda com o Antarja Quartet que vai tocar o Quarteto n.º 2 em lá menor (opus 01), de Felix Mendelssohn (Adagio — Allegro vivace), e o Alinea Quartt que interpretará os três andamentos do Quarteto n.º 7 em fá sustenido menor (opus 108), de Dmitri Shostakovich, composto em memória da mulher do compositor, e o quarto andamento, Vif et agité, do Quarteto em Fá Maior, de Maurice Ravel.

O Quator Malinconia e o Antarja apresentam as mesmas peças tocadas em Lisboa, no sábado, a partir das 11h00, no Palácio de Mafra, distrito de Lisboa.