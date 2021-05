Promovido pela associação AJAGATO, em parceria com as câmaras de Santiago do Cacém e de Sines, o Litoral EmCena aposta na “apresentação mensal de espetáculos de teatro de companhias profissionais” nas cidades de Sines, Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André, e nas freguesias rurais dos dois municípios do litoral alentejano.

A iniciativa “pretende dinamizar regularmente teatro ao longo de dois anos, com uma frequência de dois espetáculos por mês, que circulam nas três cidades, principais freguesias e interior dos dois concelhos”, estando previstos “cerca de 50 espetáculos por 13 companhias” até ao final deste ano, disse à agência Lusa o diretor artístico da AJAGATO, Mário Primo.

A programação do projeto, que tem um cariz intermunicipal e “está dependente” da evolução da pandemia de COVID-19 em Portugal e no estrangeiro, “devido à participação de companhias de teatro internacionais”, está pensada para um público habituado a “uma oferta de qualidade”.

“São fatores que não podemos controlar, mas que também não nos devem inibir de fazer as coisas. A cultura em geral e o teatro, em particular, precisam de voltar a ter uma oferta de qualidade e regular para estas populações que há muito se habituaram a ver bom teatro”, realçou.

O projeto e o programa deste ano é apresentado oficialmente esta sexta-feira, ao final do dia, no Auditório Municipal António Chainho (AMAC), em Santiago do Cacém, numa iniciativa que conta também com a inauguração de uma exposição de fotografia e com a representação de “Os Malteses” pelo GATO SA.

Segundo a organização, está prevista a estreia em Portugal de três companhias estrangeiras com espetáculos de teatro físico e visual: Collectif 2222 (França), Bodecker & Neander C.ª (Alemanha) e Giraffe Royal Theatre (Estónia).

“Tudo É Relativo”, "uma comédia para celebrar a vida", de Alan Ayckbourn, pela Comuna – Teatro de Pesquisa, abre a programação, na próxima quarta-feira, no Centro de Artes de Sines, passando nos dois dias seguintes pelo auditório da Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo André, e pelo AMAC, em Santiago do Cacém.

A programação para o mês de junho, vai contar com a participação da companhia Fontenova, com a peça de teatro “A Paz Perpétua”, Juan Mayorga, e de A Barraca, que estreia a encenação de “Um Ivanov ou Ensaio sobre a mentira”, de Anton Tchekhov.

Em julho, o grupo Teatro Só, com a criação própria “Sorriso”, em agosto, a companhia ESTE, Estação Teatral, com “Vagantes”, e o Teatro do Mar, com o espetáculo “Mutabilia”, de inspiração circense, levam o teatro “ao ar livre” às pequenas localidades dos concelhos de Santiago do Cacém e de Sines.

No mês de setembro, os convidados do Litoral EmCena, são o GATO SA, grupo local, com a peça “Vai Vem”, e os alemães Bodecker & Neander C.ª, com “Snowed in!”.

O Varazim Teatro, com a peça “Donodonada” e os franceses Collectif 2222, com a peça “Pourquoi Les Vieux, Qui N'ont Rien À Faire, Traversent-Ils Au Feu Rouge?” ("Porque é que os velhos que não têm nada para fazer atravessam com o vermelho?", em tradução livre), compõem o programa do mês de outubro.

Em novembro, é a vez dos Artistas Unidos apresentarem a peça “A coragem da Minha Mãe”, de George Tabori, e de o ator Pedro Diogo estrear os palcos da costa alentejana com “Primeiro Amor”, de Samuel Beckett.

A companhia Giraffe Royal Theatre (Estónia), conhecida pelas suas encenações de teatro de rua, fecha a edição deste ano do Litoral EmCena com “Karnavall”, em dezembro.

Em paralelo vão decorrer workshops e três exposições itinerantes, que vão circular entre Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém e Sines.