O projeto está atualmente em fase de produção, disse à Lusa o músico e compositor Fernando Mota, um dos mentores da iniciativa, com a produtora Violeta Mandillo e o cineasta Mário Melo Costa.

O projeto envolve inéditos de autores como Andreia C. Faria, António Barahona, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Marcos Foz e Vasco Gato, e um poema de Mário Cesariny, "Navio de Espelhos".

A ideia, explicou à agência Lusa Fernando Mota, é filmar em espaços privilegiados da natureza, como as portas do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, sendo a única exceção uma sucata, em Arranhó, em Arruda dos Vinhos, próximo de Lisboa.

O projeto traduz-se em sete curtas-metragens, com uma duração estimada entre três e cinco minutos, que se "inspiram na recente pandemia global, na relação com o planeta e a natureza, e na pesquisa e criação de instrumentos musicais experimentais", concebidos por Fernando Mota.

Os instrumentos foram criados a partir de ramos de carvalho, rochas e outros materiais naturais, retirados de limpezas.

Os filmes, realizados por Melo Costa, apresentam esses instrumentos tocados por Fernando Mota, em espaços ao ar livre, simbolizando vários elementos naturais, a madeira, o fogo, a terra, o metal ou a água.

Em cada curta-metragem, surge a voz de um ator português a declamar um poema inédito, encomendado a diferentes autores: Andreia C. Faria, António Barahona, Joana Bértholo, José Luís Peixoto, Marcos Foz e Vasco Gato.

A única exceção é "Navio de Espelhos", de Mário Cesariny, que será dito por uma criança, "símbolo da comunicação e partilha entre gerações", sublinhou.

Cada poema exprime "reflexões sobre o período de quarentena, recente, e sobre o que sonham ou temem para o Mundo Novo que se avizinha", disse à Lusa.

Entre os locais onde o projeto será apresentado, Fernando Mota referiu o Largo - Residências, em Lisboa, ao Intendente, e a Fundação Lapa do Lobo, no concelho de Nelas, no distrito de Viseu.

Este projeto foi financiado no âmbito do apoio do Fundo de Emergência Social (Vertente Cultura), da Câmara Municipal de Lisboa.