A informação foi avançada na sexta-feira à imprensa pelo diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada, Rodrigo Francisco, durante a apresentação da temporada 2021 de teatro, realizada no Teatro Municipal Joaquim Benite, nesta cidade da margem sul do Tejo.

A publicação abordará o percurso de 50 anos da companhia fundada por Joaquim Benite em Abril de 1971 e está a cargo da porfessora e crítica de teatro Eugénia Vasques que sempre acompanhou o percurso do coletivo, referiu Rodrigo Francisco.

A estreia de uma “peça surpresa”, na 38.ª edição do Festival de Almada, a decorrer em julho, é outra das iniciativas, acrescentou Rodrigo Francisco à agência Lusa.

Apesar de estarem “ponderadas mais atividades”, para assinalar o aniversário da companhia, tudo vai depender “de como o ano correr”, pois é muito difícil projetar uma atividade que envolva pessoas sem saber como esta vai poder decorrer.

“A ideia é ir anunciando ao longo do ano”, referiu Rodrigo Francisco, acrescentando que o próximo festival estará “muito bem marcado pelo facto de a companhia comemorar 50 anos”.

Não “é só uma efeméride; sabemos que essa comemoração simbólica é também uma forma de homenagear todos aqueles que contribuíram para este projeto e, incontornavelmente, Joaquim Benite que foi a pessoa que o dirigiu desde a sua fundação”, sublinhou.

A CTA é a herdeira do Grupo de Teatro de Campolide, fundado por Joaquim Benite, em 24 de abril de 1971, um conjunto de jovens atores, com os quais, um ano depois, venceu o prémio da crítica para o teatro amador com a encenação de “Vida do Grande D. Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança”.

Em 1977, o grupo profissionalizou-se e instalou-se no Teatro da Trindade, em Lisboa. Um ano depois, no âmbito do movimento de descentralização cultural, o grupo fundado e dirigido por Joaquim Benite, até à morte do encenador, em 2012, instalou-se em Almada, que assumiu como casa e por nome, optando pela nova designação, Companhia de Teatro de Almada.

Entre os espetáculos da temporada 2021 da CTA constam 14 peças de teatro, quatro das quais estreias, 13 espetáculos de teatro para a infância, espetáculos de dança e de música.