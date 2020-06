"Este livro analisa as duas principais distorções feitas ao seu trabalho: por um lado, que Marx deixara de escrever no final da sua vida; por outro, que era um pensador eurocêntrico e económico, concentrado apenas no conflito entre classes", escreve a editora, destacando os "últimos manuscritos e correspondência de Marx, em que que se diferencia da forma como tinha vindo a ser representado pelos seguidores e críticos [seus] contemporâneos".

Nos últimos anos, Karl Marx (1818-1883) escreveu sobre as novas descobertas antropológicas, analisou diferentes modos de propriedade de bens em sociedades pré-capitalistas, apoiou o movimento populista na Rússia e criticou a opressão na Índia, Irlanda, Argélia e Egipto, recorda a editora.

O italiano Marcello Musto é professor de Teoria Sociológica na Universidade de York, em Toronto, autor ou coautor, editor e organizador de várias obras como "Another Marx: Early Manuscripts to the International", "Ripensare Marx e i marxismi", "Studi e Sagg" ou "Karl Marx. Biografia Intellettuale e Politica".