O Spotify lançou esta semana a ferramenta "Minhas Favoritas da Vida". No novo separador do serviço de streaming de música, poderá escolher cinco canções especiais e partilhar a sua lista nas redes sociais.

"Escolha cinco canções e podcasts que têm um lugar especial no seu coração para partilhar com o mundo", sugere o Spotify na apresentação da nova funcionalidade, disponível para todos os utilizadores (versão grátis e premium).

Para utilizar a nova ferramenta basta abrir a aplicação na página inicial e escolher a opção "Minhas Favoritas da Vida" (ou clicando aqui, se estiver a usar o smartphone) De seguida, só tem de escolher as cinco faixas para a sua playlist especial.

"Existe uma canção que, no momento em que a ouve, o leva de volta para um momento especial da sua vida? Talvez se lembre da sua primeira paixão, de uma festa no quarto ou daquelas férias inesquecíveis na praia. É possível que diga o mesmo sobre um podcast (...) Estas são as músicas e podcasts que quer partilhar com todos, e hoje o Spotify torna isso mais fácil", frisa a plataforma em comunicado.