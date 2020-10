"Quando nós formos velhinhos" é o segundo single do próximo disco de Rogério Charraz, "O Coreto", com edição marcada para o início de 2021. Com letras de José Fialho Gouveia, o álbum conta ainda com a produção de Luísa Sobral.

As colaborações também passam pelo videoclip do novo tema de avanço, protagonizado por Eunice Muñoz e Ruy de Carvalho. "Quem mais poderia retratar o amor, longevidade, e resistência dos dias?", questiona a promotora em comunicado. Veja o videoclip abaixo ou através deste link:

"O Coreto" nasceu "de um fascínio de Rogério Charraz pelos coretos enquanto símbolo cultural e elemento arquitetónico", acrescenta ainda a promotora em comunicado, descrevendo-o como "um disco que é uma história de amor com várias páginas nas entrelinhas: o desencanto com o dia-a-dia na cidade, o retrato da vida nas aldeias, as assimetrias entre o litoral e o interior, os dilemas de quem parte e de quem fica".

"O Coreto" é o quinto álbum de originais do cantor, sucedendo a "A Chave" (2011), "Espelho" (2014), "Não Tenhas Medo do Escuro" (2016) e a "4.0" (2018).