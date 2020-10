Katy Perry foi ao baú e partilhou nas redes sociais uma fotografia do início da sua carreira, ao lado do produtor Max Martin. Em menos de 15 horas, a publicação somou mais de 770 mil 'gostos' e cerca de 3400 comentários no Instagram.

Na legenda da fotografia, a artista norte-americana cita um dos sucessos de Adele. "Alexa, toca 'When We Were Young'", escreveu Katy Perry, fazendo referência ao comando de voz da assistente virtual.

Ao longo da carreira, a cantora colaborou com o produtor Max Martin em vários temas, como "Roar" (2013) ou "Shake It Off" (2014).

Veja a foto: