Procurando os maiores talentos do improviso no hip-hop português, a competição do Red Bull FrancaMente está aberta a qualquer MC maior de idade que queira demonstrar o seu reportório lírico.

"Em países como os Estados Unidos, México e Brasil, as batalhas de Rap de improviso mobilizam milhões de fãs e são há muito um palco incontornável no panorama cultural do continente americano. Portugal está ainda a arrancar, mas o potencial é imenso - foi isso mesmo que se verificou no ano passado com a primeira edição do Red Bull FrancaMente", assinala a organização da iniciativa em comunicado.

MC Break0ut foi o vencedor de 2021. Este ano, a competição está dividida em vários momentos e decorre entre julho e outubro. A primeira fase da competição (até 28 de agosto) é vivida no digital, através da aplicação Red Bull FrancaMente, que permite que artistas de todo o país se conectem, gravem os seus improvisos e batalhem.

"Com base na criatividade, ritmo e flow, improviso e valor poético de cada participação, 32 rappers serão selecionados pelo júri para passar à fase seguinte", assinala a organização. O Porto recebe a primeira ronda de qualificação a 10 de setembro no Plano B, enquanto Lisboa encerra esta fase no dia 17 do mesmo mês no Tokyo Bar. Dessas provas vão sair os 16 finalistas que vão lutar pela vitória na Final Nacional, agendada para o dia 15 de outubro, no Capitólio, em Lisboa.

Para participar, é preciso fazer download da app do Red Bull FrancaMente (disponível para IOS e Android), entrar no evento do qualificador, escolher um beat e fazer um improviso de até 60 segundos com base nas palavras que te aparecerem no ecrã.

Na primeira etapa de qualificação, o júri composto por Mundo Segundo, Deau, Muleca, Perigo Público e Regula, determinará quem fica pelo caminho e quem segue em frente para a fase de batalhas presenciais.

Os MCs que sobressaírem avançam até à Final Nacional, onde irão batalhar pelo título de melhor rapper de improviso em Portugal. Regula, Gson, Mundo Segundo, Perigo Público e Eva Rap Diva compõem o painel de jurados responsável por nomear o novo campeão.