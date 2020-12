Quim Barreiros testou positivo à COVID-19, confirmou o artista à revista TV 7 Dias, citada pelo site A Televisão. O músico foi testado nos nos bastidores de "O Preço Certo", antes da sua atuação no programa da RTP1.

De acordo com a publicação, o artista realizou um teste rápido nos estúdios do concurso apresentado por Fernando Mendes. O cantor avançou ainda que aguarda resultados do teste PCR.

A publicação avança ainda que João Pedro Cruz, músico dos Sons do Minho, também testou positivo.