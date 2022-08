Durante este mês, um grupo de música de câmara constituído por cinco instrumentistas profissionais desenvolve uma residência artística na Casa Varela – Centro de Experimentação Artística, para recriar a obra de Sergei Prokofiev.

A intenção é incorporar na história “uma paisagem e uma comunidade através de uma narrativa interdisciplinar contemporânea”, avançou o município de Pombal em comunicado.

A direção artística do projeto está a cargo da Associação de Artes Ideias Ousadas, participando na história a flautista Ana Domingues, que será o passarinho da história, enquanto a oboísta Sofia Brito interpreta a pata, a clarinetista Daniela Massano fará de gato, o fagotista José Domingues assume o papel de avô e o trompista Sebastião Reis veste a pele de lobo. A narração está a cargo de Ana Cabral.

Nesta nova abordagem a “Pedro e o Lobo” pretende-se fazer chegar às famílias a música e a história com “um sentido de intimidade”, criando “uma aproximação através de cada instrumento ao representar uma personagem distinta e visualmente clara”.

Segundo a Ideias Ousadas, este é um projeto que “procura levar diretamente às pessoas a música erudita e musicalidade na sua expressão mais artística, despertando a imaginação”.

A residência termina no final de agosto com “uma apresentação como experiência emocional coletiva de um espaço comum”, destinada a utentes da Santa Casa da Misericórdia de Pombal.

O projeto estende-se depois até às escolas do concelho, no dia 28 de setembro, estando ainda prevista uma apresentação para famílias na Casa Varela no dia 01 de outubro.