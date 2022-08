“Penela é quase como ponto central no mapa para as nossas deslocações. É um sítio que nos liga bem e que está bem servido ao nível de autoestradas”, explicou hoje, na apresentação do projeto, o músico Tiago Coimbra, que tem raízes familiares na freguesia do Espinhal, naquele concelho.

Segundo o gestor cultural Nuno Vidal, trata-se de um projeto de formação de públicos, com um conjunto de atividades para sensibilizar o público para a música, de diferentes idades, que obteve aprovação e financiamento da Direção-Geral das Artes.

Durante 18 meses, o projeto Art’Ventus Penela, delineado pela Associação Cultural Ventos Eruditos, vai realizar 30 oficinas pedagógicas, seis concertos e duas masterclasses com os músicos das duas bandas filarmónicas do concelho.

Segundo Horácio Ferreira, executante de clarinete, a ideia do projeto, “além destas atividades todas, é criar ao longo dos 18 meses uma ligação entre nós músicos e a comunidade”.

“Queremos deixar um sentimento de produtividade, de felicidade, de satisfação, que as pessoas tenham memórias de infância ao ouvir instrumentos das bandas filarmónicas, e queremos criar uma sensação de bem-estar”, frisou.

Por outro lado, acrescentou, o objetivo é também criar “uma perspetiva de oportunidades futuras ao público mais jovem e estes projetos pedagógicos serão diferenciados”.

Tiago Coimbra completou que o “projeto tem também como objetivo a valorização do património do município”, com a realização de iniciativas em vários espaços culturais e património religioso do concelho.

Para o município, “ter a possibilidade de cinco jovens se juntarem aqui para ensaiar é a prova da centralidade do nosso território”, enfatizou o presidente da Câmara, Eduardo Santos, salientando que hoje o concelho é bem servido de vias de acesso.

O autarca salientou a importância do projeto para “trazer a cultura para junto de todos e democratizar o acesso à música, já que envolve desde os mais jovens até aos alunos da Universidade Sénior e utentes de instituições direcionadas para a terceira idade”.

“Termos um projeto destes, com a duração de 18 meses, com atividades de sensibilização musical, com 30 oficinas pedagógicas, seis concertos espalhados pelo município e duas masterclasses, é muito importante”, sublinhou.

Além de Tiago Coimbra e Horácio Ferreira, a equipa artística é constituída por Raquel Saraiva, executante de fagote, Nuno Vaz, trompista, Paula Soares, flauta transversal e a atriz Manuela Paulo.

O projeto será desenvolvido em parceria com a Câmara de Penela e com as instituições locais da Santa Casa da Misericórdia, CERCI (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas), Casa Beneficência Conselheiro Oliveira Guimarães, Associação Quinta das Pontes, Filarmónicas Penelenses e do Espinhal, Universidade Sénior e Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro.