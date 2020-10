A estreia de "Falar Verdade a Mentir", de Almeida Garrett, com encenação de António Capelo, marca a abertura do evento e está marcada para dia 10 de novembro, às 21h30, na sala principal do teatro Sá De Miranda.

A peça vai ser interpretado pelos atores Alexandre Martins, Alexandre Calçada, Tiago Fernandes, Ana Perfeito, Elisabete Pinto e José Escaleira, com luz de Rui Gonçalves, cenografia de Cátia Barros, figurinos de Cláudia Ribeiro e música de José Prata.

O "Pequeno Retábulo", de García Lorca, pelo Teatro das Beiras, e o "O Último Julgamento", de Ricardo Alves, apresentado pelo Teatro Regional da Serra de Montemuro, são outras das peças incluídas no programa.

O festival vai ainda apresentar "O Sítio", da Companhia da Chanca, de André Louro e Catarina Santana, e a Companhia de Teatro de Braga apresentará "A Criatura", a partir de Henrik Ibsen.

Nas noites de 14 e 15 de novembro, a companhia A Turma apresenta "Alma", de Tiago Correia, e o Teatro da Terra, "A Ermelinda do Rio - Nocturno", de João Monge, com Maria João Luís, um percurso pela devastação das cheias do Tejo, na década de 1960, num espetáculo onde a memória se confirma sempre presente.

Com duas sessões marcadas para o dia 15, o Teatro Plage apresenta "Lullaby", um espetáculo para bebés da autoria de Paulo Lage.

O programa inclui ainda os espetáculos, "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", sobre Jorge Amado, pelo Teatro do Noroeste - CDV, "Silêncio" pela companhia Um Coletivo, resultante da residência artística em O Espaço do Tempo, em Montemor-o-Novo, e "Veneno", de Claudia Lucas Chéu, pelo Teatro Nacional 21, com direção de Albano Jerónimo.

A quarta edição do festival termina com os Bonecos de Santo Aleixo, pelo CENDREV - Centro Dramático de Évora.

Além dos espetáculos, há ainda uma residência artística, lançamento de livros e outras atividades que decorrer em vários espaços da cidade.