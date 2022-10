O espetáculo reexamina de forma provocadora o julgamento de Charles Ingram, condenado por manipular a sua vitória no concurso “Quem quer ser milionário?”, no Reino Unido, numa análise sobre como a nossa sociedade se relaciona com a verdade e a mentira.

Em abril de 2003, o major do exército Charles Ingram, sua mulher e um cúmplice são condenados por fraude no programa “Quem quer ser milionário?”.

Em 2001, Charles Ingrman arrecadara o prémio máximo, de um milhão de libras. Mas seria Ingram realmente culpado? É altura de decidir e deixar de lado tudo o que achamos que sabemos. Passada entre o estúdio de televisão e o tribunal, o espetáculo Quiz reinterpreta os acontecimentos que levaram à condenação de Ingram pondo em palco a sociedade mediatizada em que vivemos. “Quiz” é um trabalho de ficção baseado em eventos reais que tiveram lugar em 2001, no seguimento de um episódio do programa “Quem quer ser milionário?”.

Com encenação de António Pires, tradução de Ana Sampaio, cenário de Stephane Alberto, figurinos de Dino Alves, desenho de luz de Luís Duarte, música e sonoplastia de António Miguel Santos e vídeo de BairroUp, a peça tem sessões de quinta-feira a sábado, às 21h00, e, ao domingo, às 17h00.

A interpretar estão Custódia Gallego, Dinarte Branco, Diogo Dória, Diogo Valsassina, Hugo Mestre Amaro, Martinho Silva, Rodrigo Saraiva, Rui Melo, Samuel Alves, Sílvia Figueiredo e Sónia Aragão.