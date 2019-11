10 anos depois, "Caderneta de Cromos", a rubrica de Nuno Markl, está de volta. A nova edição estreou esta segunda-feira, dia 25 de novembro, na Rádio Comercial.

"Que manhã tão nostálgica (...) Corria o ano de 2009 e eu estava há cinco anos noutra estação emissora, onde fiz várias rubricas loucas, terminei um casamento, fiz mais rubricas loucas, apaixonei-me outra vez, fiz mais rubricas loucas, fiz um filho e, no estúdio da dessa outra estação emissora, dei por mim a receber no telemóvel, que era um iPhone de primeira geração (...), mensagens de texto do meu bom e velho amigo, companheiro de armas (radiofónicas e não militares), Pedro Ribeiro", começou por recordar o humorista.

"E nunca mais me esqueci de uma delas. Dizia simplesmente: 'chama um táxi e diz ao senhor Rua Sampaio Pina, 26. Até já'. Para mim, é das melhores frases de sempre a convidar para um trabalho", lembrou Nuno Markl, recordando que o primeiro episódio de "Caderneta de Cromos" foi para o ar no dia 23 de novembro de 2009.

A edição da rubrica, que está de "volta por um tempo limitado", vai ser centrada nos anos 1990. No primeiro episódio, que vai para o ar na quarta-feira, dia 27 de novembro, vai ser centrado no "Bicho", de Iran Costa.

Veja aqui a apresentação da rubrica.