A Rede Rádios é uma emissora online, estabelecida nos Estados Unidos, com várias localizações e programas do Brasil e do Canadá. Uma rádio para as comunidades de língua portuguesa, que quer apresentar os artistas das diásporas, atrair juventude e ser “diferente”, disseram os fundadores à agência Lusa.

Os dois amigos são profissionais da comunicação social e já trabalharam juntos em várias rádios de língua portuguesa nos EUA.

“A gente quebrou os paradigmas que havia”, disse Clésio Silvestre, dando “graças a Deus” que as coisas tenham mudado nos últimos tempos.

“Criámos uma outra maneira de comunicar, trabalhar e de interação entre os colegas”, que, mesmo com programas em horários diferentes, interagem e têm liberdade para intervir, acrescentou Clésio.