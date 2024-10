Fernando Daniel, João Pedro Pais e Cremilda Medina estão entre os artistas que vão atuar em abril na 13.ª edição dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa (IPMA, na sigla em inglês), em Providence, nos EUA.

Às atuações dos dois cantores portugueses e da artista cabo-verdiana juntar-se-ão ainda Augusto Canário, Jorge Silva e a dupla The Manic Boys and Girls Club, numa gala que apresentará uma variedade de géneros musicais e que decorrerá no Providence Performing Arts Center, no estado norte-americano de Rhode Island, a 12 de abril de 2025.

Desde 2013, os IPMA têm vindo a reconhecer a música produzida no mundo lusófono, fornecendo uma plataforma para artistas emergentes e consagrados.

Naquela que será uma noite dedicada a celebrar a comunidade, a música e os diversos sons da diáspora portuguesa, estarão em competição várias categorias de prémios, onde se inclui rock, rap, fado, pop, melhor videoclipe ou novo talento.

Os artistas têm até 30 de novembro para enviar as suas músicas para serem consideradas para nomeação.

Quase 10% da população em Rhode Island tem origem portuguesa, sendo a língua portuguesa a terceira mais falada nesse estado norte-americano.