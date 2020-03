Segundo a RUC trata-se de um “plano de contingência” particular da rádio, “dirigido a todos os que se encontram em isolamento social” e que “leva os habituais locutores para lá do éter”.

Entre as 16:00 e as 19:00, no Instagram da RUC vão estar, em direto de casa, “sempre a cumprir as regras de segurança”, Monsieur Royal, Shocking Shaking Dj Set e Kalundu, no sábado, e Nuno Brás (Orphic.), Espaço Zion e Diogo Almeida e Silva (Fizika Mente), no domingo.

De acordo com a RUC, o objetivo de Chez RUC é “levar música a todos os que se encontram isolados e, em simultâneo, sensibilizar a população a ficar em casa e a cumprir as orientações das autoridades de saúde”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da COVID-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Em Portugal, de acordo com os números hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 60 mortes, mais 17 do que na véspera (+39,5%), e 3.544 infeções confirmadas, o que representa 549 novos casos, em relação a quarta-feira (+18,3%).

Dos infetados, 191 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 2 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 2 de abril.

Além disso, o Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

