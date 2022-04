De acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado, Rag’n’Bone Man estará no primeiro dia do festival, “para apresentar ao vivo e pela primeira vez, o novo disco 'Life By Misadventure', que tem conquistado a critica internacional”.

Para o mesmo dia, foi também confirmada a atuação de Jüra, “nova promessa do ‘R&B’ e Pop nacional”. ProfJam, “um dos maiores nomes do hip-hop nacional”, e o DJ e produtor Joff atuam no segundo dia.

A edição de estreia do Authentica esteve marcada para novembro do ano passado no Altice Forum Braga, mas acabou por ser adiada para 2022, por ter sido exigida pela Direção-Geral da Saúde (DGS) testagem à COVID-19, nas 24 horas anteriores, a todos os participantes, mesmo os já vacinados e que possuíssem o respetivo certificado.

Os bilhetes adquiridos para a edição adiada “são válidos para a nova data”.

O Authentica, promovido pela Malpevent, “contará com quatro palcos e receberá cerca de trinta artistas internacionais e nacionais, de diversos estilos musicais, da pop ao hip-pop, do rock à música eletrónica”.

Anteriormente já tinham sido confirmados no cartaz: Kodaline, Nothing But Thieves, De La Soul, Luísa Sonza, Mala Rodríguez, Dino D'Santiago, Rels B, Killimanjaro, BIIA, Paraguaii, Kilimanjaro, This Penguin Can Fly e Farofa.