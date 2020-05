A espera acabou: esta sexta-feira, dia 22 de maio, Lady Gaga partilhou o seu novo single, um dueto com Ariana Grande. "Rain On Me" está disponível em todos os serviços de streaming de música e é uma amostra do próximo disco da cantora de "Poker Face" e "Shallow", a editar na próxima semana.

O single do álbum "Chromatica" conquistou de imediato as redes sociais, dominando as conversas no Twitter.

Em entrevista a Zane Lowe, Lady Gaga confessou que chorou na primeira vez que se encontrou com Ariana Grande. Na entrevista, a cantora norte-americana contou que se recordou de tudo o que a cantora já passou, desde o ataque terrorista no seu concerto à morte do seu ex-namorado Mac Miller.