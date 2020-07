O concerto tem entrada gratuita, sujeita a reserva de bilhete através do site www.orquestraclassicadocentro.org, "cumprindo todas as indicações de segurança", garante a OCC.

"Em 2020, a pandemia ainda tão presente forçou-nos a alterar formas de estar. Fomos forçados a cancelar, adiar ou repensar a forma tida até agora como natural para expressar sentimentos ou exprimir a arte nas suas mais variadas formas de expressão", explica a OCC, em comunicado.

O público do concerto gratuito será convidado a contribuir com um donativo que reverterá integralmente para as obras de recuperação do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, "contribuindo assim para a recuperação daquele monumento tão relevante da cidade de Coimbra".

Os interessados em dar o seu donativo poderão fazê-lo no próprio dia no local do concerto ou através de transferência bancária para o NIB: 0036.0033.99100687871.81.

O evento é uma coorganização da Confraria da Rainha Santa Isabel e Orquestra Clássica do Centro, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Coimbra e o apoio da Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura.

A Orquestra Clássica do Centro é uma associação sem fins lucrativos, que tem a sua sede no Pavilhão Centro de Portugal, assinado por Siza Vieira e Souto Moura, em Coimbra. Fundada em 2001, a Orquestra foi considerada de "superior interesse cultural" pelo Ministério da Cultura, estando abrangida pela lei do mecenato cultural.