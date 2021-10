Em 2021, o Rap Tuga registou uma grande ascensão, e a sua popularidade é conferida também no Spotify. O serviço de streaming analisou o "género tendência do momento" e concluiu que a "Rap Tuga", por exemplo, é a segunda playlist portuguesa com a maior fidelidade semanal e também a segunda com melhor taxa de músicas guardadas, a seguir aos Hot Hits Portugal.

De acordo com o Spotify, desde 2020, a família de playlists no serviço dedicadas a este género cresceu: à "Rap Tuga", criada em 2018, juntaram-se a "Rap Tuga Hits Rewind", que foi criada em fevereiro de 2020, a "Seda" e "Ganda Cena", criadas em 2021. "Ganda Cena" é a mais recente playlist e focada-se na "nova geração de jovens rappers portugueses, muitos deles influenciados pelo drill": "Ainda que muito recente, a Ganda Cena é demonstrativa da evolução do hip-hop português e daquilo que o género tem para trazer no futuro". Em termos de artistas de grande impacto destacam-se, entre muitos outros nomes, Julinho Ksd, o grupo Wet Bed Gang ou Nenny, que foi eleita a artista do mês de maio pelo programa EQUAL do Spotify. "Através do Spotify e de playlists como a Rap Tuga, consegui atingir os meus fãs e um público diferenciado", sublinha Julinho Ksd. "O Spotify tem aberto mais horizontes para a música portuguesa, sendo uma plataforma que tem divulgado e representando cada vez mais o Rap Tuga", acrescenta Nenny. Para Gson, dos Wet Bed Gang, "o Spotify vai, sem dúvida, apoiar a internacionalizar o nosso trabalho": "Ainda que os fãs nativos de língua oficial portuguesa sejam aqueles que nos compreendem em primeira instância, também falamos para os compreendedores de energia, e sem dúvida que o Spotify será um bom intermediário nisso". Em relação a faixas etárias, o Spotify concluiu que os ouvintes que mais consomem Rap Tuga no serviço pertencem à Geração Z, ou seja, têm entre 18 e 24 anos, o que compreende quase 50% dos ouvintes totais. A faixa dos 25-34, também conhecida como Millennials, é a segunda a mais ouvir o género, com quase 40% dos ouvintes. O Rap Tuga também atravessa fronteiras, sendo que o Spotify concluiu que o género, fora de Portugal, é mais ouvido em países como França, Suíça, Reino Unido, Brasil e Luxemburgo. Nestes países, alguns dos artistas do género mais ouvidos são os Wet Bed Gang, Julinho Ksd ou a Nenny. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram