O advogado do artista Slobodan Jovivic, declarou legítima defesa e pediu que o músico seja absolvido.

"Estamos satisfeitos", disse Jovivic na conferência de imprensa. "Tínhamos dois objetivos: um era que o meu cliente fosse um homem livre hoje, e conseguimos isso, e agora esperamos uma absolvição dentro de 14 dias".

Na passada quinta-feira, A$AP Rocky declarou-se inocente, alegando legítima defesa, e deu o seu próprio relato da discussão no tribunal, enfatizando que estava "assustado" e que ele e sua equipa haviam pedido várias vezes à vítima que os deixasse em paz.

O rapper admitiu que atirou o jovem ao chão e que "deu um pontapé no seu braço", mas negou a afirmação da promotoria de que havia usado uma garrafa e insistiu que só agiu depois de a vítima e o seu amigo começarem a atacar o seu guarda-costas.

O jovem alegou que foi atacado por A$AP Rocky e a sua equipa quando os seguiu para perguntar por um par de auscultadores partidos numa discussão anterior com o guarda-costas do rapper.

Mais de 640.000 pessoas assinaram uma petição online para pedir a liberdade do cantor.

O presidente norte-americano, Donald Trump, que pediu várias vezes a liberdade de A$AP Rocky, denunciando a interferência dos políticos suecos, também expressou a sua satisfação após o anúncio.

"Foi uma semana tumultuosa ['rocky' em inglês], volte para casa o mais rápido possível ('as soon as possible', ou ASAP, em inglês] A$AP!", apelou o presidente no Twitter, fazendo um jogo de palavras com o nome do artista.

O representante presidencial dos EUA para Assuntos de Reféns, Robert O'Brien, enviado por Trump para o julgamento, disse a jornalistas que "o presidente sentiu que não deveriam ter sido detidos, foram assediados".