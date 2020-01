"Acho que quero ser política. Fico encantada com o governo, mesmo quando não estou de acordo", escreveu no Twitter Cardi B durante o passado fim de semana. "Sinto que se voltar a estudar e se me concentrar posso fazer parte do Congresso. Só preciso de uns dois anos na escola e poderei virar a mesa", disse a rapper conhecida por êxitos como "Bodak Yellow," "Money" e "I Like It".

A artista norte-americana já tem um passado político: em 2016, ficou famosa por motivar os seus fãs com um vídeo repleto de palavrões em que pedia "votem no papi Bernie" [Sanders] e onde alertava as mulheres estrangeiras. "Vão ser deportadas se Trump for presidente", cantou.

A cantora também está ligada à campanha presidencial de Sanders, especialmente quando se reuniu com o senador de Vermont num salão de beleza para discutir o salário mínimo, o cancelamento da dívida estudantil e a crise climática.

Aos 27 anos, a artista já tem idade para concorrer à Câmara dos Representantes - o mínimo são 25 anos. Porém, Cardi B tem de esperar até aos 30 para lançar uma candidatura ao Senado e aos 35 para tentar ser presidente.

Os seus seguidores elogiaram a reflexão política que a vencedora Grammy fez nas redes sociais: "Não tens de voltar a estudar se não quiseres! Podes aprender com as pessoas que já estão em movimentos de luta e ler isso por conta própria, ou com outros. Seria genial", sugeriu Natalie Shure no Twitter .