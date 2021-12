O rapper Drakeo the Ruler morreu este fim de semana, aos 28 anos. O artista foi esfaqueado no festival Once Upon a Time, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não resistiu aos graves ferimentos.

O New York Times avança que o caso está a ser investigado pelas autoridades locais. O motivo pelo qual Drakeo the Ruler foi atacado ainda não é conhecido.

O músico era considerado uma estrela emergente, tendo editado o seu primeiro álbum, "The Truth Hurts", em fevereiro de 2021.