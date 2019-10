Profjam foi internado na passada segunda-feira, ao final da tarde, no hospital Amadora-Sintra. Na sua conta no Instagram, através da InstaStories, o artista confirmou a notícia inicialmente avança pelo Correio da Manhã.

"Malta, na segunda-feira fui parar ao hospital por exageros/ excessos. Só quero que saibam que estou bem e que graças a Deus não me aconteceu o pior", escreveu o músico nas redes sociais. "Agora vou estar fora durante uns tempos a tratar de mim e prometo voltar mais forte do que nunca. Aconteceu o que tinha de acontecer e eu não ignoro sinais", acrescentou.

"Obrigado a todos os que me ajudaram e agora é a minha vez de me ajudar. Contem comigo como eu conto com vocês", escreveu.

O rapper de 28 anos tinha vários concertos marcados para este mês que foram já cancelados.

O Correio da Manhã avança ainda que Profjam se encontra agora internado numa unidade de tratamento, recuperação e prevenção de toxicodependentes.