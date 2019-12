A programação de exposições começa com "Joana Escoval. Mutações. The Last Poet", a 12 de fevereiro, com curadoria de Pedro Lapa, uma instalação que transforma a arquitetura do espaço das galerias do piso -1 do museu.

O trabalho de Joana Escoval percorre um "contínuo de curvas orgânicas que solicita uma deambulação na qual o encontro com diversas esculturas, um vídeo e outros elementos se encadeia numa narrativa poética que tem continuidade no pequeno pavilhão instalado no terraço do segundo piso", adianta a programação.

As questões associadas às relações entre as substâncias, o corpo e o mundo são exploradas através das metáforas produzidas por estes dispositivos criados pela artista, nascida em Lisboa, em 1982, e distinguida na edição de 2012 do Prémio BES Revelação.

"Deeper Shades. Lisboa e Outras Cidades" é inaugurada a 19 de fevereiro com uma visão do trabalho do fotógrafo austríaco Andreas H. Bitesnich, pensada a partir das grandes cidades que o artista explora nos livros "Deeper Shades".