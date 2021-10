Este ano, além do humor, que dominou o cartaz do ano passado, o Recreio inclui música, novo circo e poesia, e decorre em dois espaços no bairro lisboeta de Alcântara, na Lx Factory e no Village Underground Lisboa, com espetáculos gratuitos e outros de entrada paga.

A abertura, no Armazém XL da LX Factory, conta com Bumba na Fofinha e Joana Marques, na sexta-feira, a partir das 21h00. O encerramento, no sábado, é no mesmo local, com o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz", com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.

O Poetry Ensemble, que conta com Alex Cortez, no baixo, Filipe Valentim, no teclado, José Anjos, na guitarra e bateria, Luís Bastos, no saxofone e clarinete, e Paula Cortes, na voz, atua na sexta-feira, às 22h00, no Village Underground Lisboa.

A Orquestra de Cordas do Festival Música Júnior atua, pela primeira vez fora do estágio de Verão do Festival Música Júnior, sob a batuta do maestro Élio Alves Leal, no sábado às 10h30, na Lx Factory, apresentando um programa que “explora horizontes musicais que vão do Jazz, ao Fado, passando solo Tango, as bandas sonoras de Hollywood ou os musicais”, segundo nota da organização.

Também na Lx Factory, mas às 18h00 e na área do novo circo, João Paulo Santos “desafia as leis da gravidade e, a partir do mastro chinês, escreve poesia com o corpo”, é o espetáculo “Contigo”, coreografado por Rui Horta, que foi criado inicialmente para o Festival d’Avignon.

A estreia do projeto musical Skoola, as atuações do DJ Batida e da Orquestra Sinfónica Juvenil e o espetáculo “Contigo” estão entre os espetáculos de entrada livre.

A programação do Recreio pode ser consultada em recreio.org.