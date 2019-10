Depois do primeiro fim de semana, com Drake, Bon Jovi e Foo Fighters como protagonistas, o Rock in Rio Brasil fez uma pequena pausa e voltou a abrir portas esta quinta-feira, dia 3 de outubro. Os Red Hot Chili Peppers, que já tinham conquistado a Cidade do Rock do Rio de Janeiro há dois anos, em 2017, foram o centro de todas as atenções da noite, que contou ainda com concertos dos Capital Inicial, Nile Rodgers & Chic e Panic! At The Disco.

Os Red Hot Chili Peppers podem-se orgulhar da longa relação com o público brasileiro - a banda já atuou nove vezes no país, quatro delas na Cidade do Rock. Esta quita-feira, dia 3 de de outubro, o grupo quis provar que está em forma e que sabe quais são as cartadas que devem ser jogadas em palco - apesar de alguns fãs terem ficado descontentes pelo alinhamento, a julgar por algumas reações nas redes sociais.

No regresso ao Rock in Rio Brasil, os norte-americanos decidiram apostar num concerto mais direto, sem muita conversa e com jams mais curtas do que o habitual. Tal como aconteceu em 2017, o arranque dos californianos foi ao som de "Can’t Stop". Seguiu-se "The Zephyr Song" (2002) e "Dark Necessities", que ajudaram a aquecer as mais de 100 mil pessoas.