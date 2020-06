Restauro "desastroso" de obra de arte em Espanha torna-se viral: "Eles estragam tudo"

Um colecionador de arte espanhol, natural de Valência, em Espanha, terá pago cerca de 1200 euros a um restaurador de móveis para limpar e recuperar um quadro com a imagem da Virgem Maria "Imaculada Concepción de Los Vunerables"). Mas o resultado não foi o esperado e o rosto que tinha sido pintado por Bartolomé Esteban Murillo ficou totalmente diferente.

Depois do restauro da obra Ecce homo, esta é a nova recuperação fracassada que tem dado que falar nas redes sociais. Para os especialistas em restauro, é urgente uma regulação do setor, para evitar mais casos idênticos.

Fernando Carrera, professor da Escola Galega de Conservação e Restauração do Património Cultural, defende que os restauros devem ser realizados apenas por profissionais certificados. "Não acho que este homem, ou estas pessoas, devem ser apelidados de restauradores (...) Vamos ser honestos: eles estragam tudo. Eles destroem as coisas", frisou o professor ao The Guardian.

"Consegue imaginar uma pessoa ter autorização para operar outras pessoas? Ou alguém ter permissão para vender medicamentos sem uma licença de farmacêutico? Ou alguém que não é arquiteto ser autorizado a construir um prédio?", questionou Fernando Carrera.