A oposição entre a vida na cidade e no campo, e as suas implicações na vida política, social, e económica e cultural, está no centro da análise no número 18 da revista cultural Electra.

Neste número do projeto editorial da Fundação EDP, estão também em foco artistas como Graça Morais, o cineasta Alexander Kluge e o escritor Marcel Proust.

Igualmente em destaque está uma entrevista ao arquiteto israelo-britânico Eyal Weizman, fundador e diretor da Fonrensic Architecture, percorrendo uma década do seu trabalho, que cruza a arte e a análise forense, jornalismo e direito.

É ainda publicado um ensaio de Jean-Marc Quaranta, no âmbito do centenário da morte do escritor Marcel Proust, baseado nas últimas investigações sobre a vida e obra do autor francês.

Com direção de José Manuel dos Santos, a Electra é uma revista de âmbito internacional dedicada ao debate, pensamento e cultura contemporânea, com edições em português e em inglês, numa periodicidade trimestral.