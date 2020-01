Cristina Ferreira a caminho de Belém? "Não me imaginava, nunca me passou pela cabeça até ao momento em que as pessoas me começaram a dizer que isso poderia acontecer", respondeu a apresentadora em entrevista à revista Visão.

"Durante algum tempo achei que isso passaria pelas autarquias e por fazer alguma coisa pela minha Malveira", acrescentOU, explicando que não tem "capacidade" para ser primeira-ministra. "Se um dia me perguntasses ‘Chegarias a primeira-ministra?’, eu respondia imediatamente que não tenho qualquer tipo de capacidade para que isso possa acontecer", frisou.

Em declarações à Renascença, o humorista Ricardo Araújo Pereira confessou que acredita que a apresentadora teria um bom resultado se avançasse com uma candidatura a Belém. "Não tenho dúvidas nenhumas que, se a Cristina Ferreira se candidatar, conseguiria ter uma votação importante. Não digo que seria eleita, mas teria uma votação expressiva. Não tenho dúvidas disso", defendeu.

"Isso não seria revelador do poder dos programas da manhã, mas tem a ver com a popularidade que uma pessoa como a Cristina Ferreira obteve, com todo o mérito. Tem a ver com o poder que essa popularidade depois tem", explicou ainda o humorista à RR.