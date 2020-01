No programa "Da Capa à Contracapa", da Rádio Renascença, que foi transmitido este sábado, dia 11 de janeiro, pelas 9h30, Ricardo Araújo Pereira garantiu que nunca será candidato a um cargo público.

"Nunca serei candidato a presidente seja do que for, nem sequer de uma associação recreativa", frisou o humorista. Na entrevista, a nova estrela da SIC garantiu ainda que não se irá candidatar à presidência do SL Benfica.

"Esse, que seria um cargo de facto importante, também não há hipótese de isso acontecer. Não tenho categoria para ser presidente do Benfica. Aliás reconhecer isto é o primeiro requisito para se ser presidente do Benfica. Mas enfim, é pena", confessou.

Em declarações à Renascença, Ricardo Araújo Pereira confessou ainda que acredita que a apresentadora teria um bom resultado se avançasse com uma candidatura a Belém. "Não tenho dúvidas nenhumas que, se a Cristina Ferreira se candidatar, conseguiria ter uma votação importante. Não digo que seria eleita, mas teria uma votação expressiva. Não tenho dúvidas disso", defendeu.

"Isso não seria revelador do poder dos programas da manhã, mas tem a ver com a popularidade que uma pessoa como a Cristina Ferreira obteve, com todo o mérito. Tem a ver com o poder que essa popularidade depois tem", explicou ainda o humorista à RR.