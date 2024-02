O comediante norte-americano Richard Lewis, que participou nos últimos anos na série de sucesso "Curb Your Enthusiasm" ("Calma, Larry!" em Portugal), morreu aos 76 anos após ter sido diagnosticado com Parkinson em 2023, noticiou a imprensa especializada de Hollywood na quarta-feira.

O ator anunciou em abril que tinha sido diagnosticado com esta doença e que estava a retirar-se da comédia, pelo que a sua última temporada na produção protagonizada por Larry David foi a décima primeira.

"Estou focado apenas em escrever e atuar. Tenho Parkinson, mas estou sob cuidados de um médico e está tudo bem. Amo a minha mulher, amo o meu cão e amo todos os meus amigos e fãs”, destacou, na altura, o artista, numa declaração pública.

Richard Lewis (Nova Iorque, 1947), muito popular nos EUA pelos seus ‘stand up’ e especiais de comédia para a televisão, anunciou há três anos a saída de ‘Curb Your Enthusiasm’ para recuperar de três operações, mas surpreendeu os telespetadores com um episódio na décima primeira temporada.

Richard Philip Lewis, nome completo do comediante e ator, formou-se em Marketing e Comunicação Corporativa pela Ohio State University (EUA) em 1969, mas a sua paixão era a comédia e, por isso, combinou o seu trabalho numa agência de publicidade com a escrita de guiões para o comediante Morty Gunty.

Em 1971 decidiu fazer suas próprias piadas num conhecido evento de comédia em Nova Iorque que fez com que o seu nome começasse a ser ouvido no meio, até receber o ‘empurrão’ definitivo, três anos depois, com o 'The Tonight Show Starring Johnny Carson', na estação NBC.

A partir daí começaria a aperfeiçoar as suas atuações, com a ajuda de outros comediantes de renome como David Brenner e Robert Klein, que o levaram em digressão por dezenas de cidades e ganharam popularidade que o acompanhou até aos seus últimos dias com casas lotadas em recintos como o Carnegie Hall, em Nova Iorque.

Na televisão, Lewis também trabalhou nos especiais de comédia 'I'm in Pain' ou 'The I'm Exhausted Concert' durante a década de 1980, pelos quais foi indicado como o comediante mais engraçado da televisão norte-americana no American Comedy Awards de 1988.

No cinema, teve papéis importantes em filmes como "Robin Hood: Heróis em Collants" (1993) e "Morer em Las Vegas" (1995).