"Calma, Larry!" ("Curb Your Enthusiasm", no título original) despediu-se dos Emmys com um recorde negativo. A série da HBO chegou ao fim em abril.

Ao longo de 12 temporadas, a produção protagonizada por Larry David conquistou 11 nomeações na categoria de Melhor Série de Comédia, mas nunca conseguiu conquistar o galardão - batendo o seu próprio recorde negativo, sendo a série com mais nomeações, sem nenhuma vitória.

Este ano, "Calma, Larry!" estava na corrida a quatro Emmys, mas não conseguiu triunfar em nenhuma das categorias.

No total, ao longo de 12 temporadas, a produção somou 55 nomeações e apenas duas vitórias - Melhor Realização, em 2003; e Melhor Edição em Câmara Única numa Série de Comédia, em 2012.

"Calma, Larry!" nasceu de um programa especial em 1999 e teve a primeira temporada em 2000. A produção foi regular até à oitava temporada e sempre a crescer de popularidade, mas seguiu-se uma paragem de seis anos. Da 9.ª para a 10.ª, o intervalo foi de três anos.

Sempre que acabava uma temporada, Larry David dizia que é a última e depois mudava de ideias.