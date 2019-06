Desde que irrompeu em cena, em 2003, Rihanna transformou os seus sucessos musicais em ouro empresarial. Em setembro de 2017 lançou sua marca de maquiagem, Fenty Beauty, disponível online e na Sephora.

Eem apenas 15 meses, a Fenty Beauty registrou 570 milhões de dólares em rendimentos no ano passado.

Segundo a Forbes, a cantora obtém a maior parte do seu dinheiro com as digressões e os lançamentos musicais, mas também é coproprietária da linha de lingerie Savage X Fenty.

Em maio, Rihanna associou-se com o gigante francês do luxo Louis Vuitton (LVMH) para lançar uma marca de luxo em Paris. "Quero ver as coisas a partir da minha perspectiva. Sou uma jovem negra que ama e adopta todas as ideias e energias dos jovens", disse recentemente à AFP em Paris.