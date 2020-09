“A presente edição do Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia (FITCM) realiza-se num dificílimo contexto planetário, em que a humanidade está submetida a uma enorme prova de resistência. Resistência à doença física e resistência aos efeitos perniciosos da mesma ao nível da psique, quer em relação aos indivíduos quer em relação às comunidades. O humor, sempre importante em todas as circunstâncias, assume, no entanto, no cenário desta crise uma importância extraordinária, não só enquanto meio de descompressão individual e coletiva, mas também enquanto fator de re-humanização", declara o vereador do Pelouro da Cultura da Câmara da Maia, Mário Nuno Neves, numa nota de imprensa conjunta da Câmara Municipal da Maia com o Teatro Art´Imagem, que organiza.

Segundo a mesma nota, durante “dez dias consecutivos, 29 companhias provenientes de várias partes do mundo e de Portugal vão apresentar 30 espetáculos que celebram as diversas facetas com que o teatro e outras artes olham para o humor, o riso, a comédia e a sátira, utilizando diversas disciplinas e géneros, do teatro de texto às mais contemporâneas linguagens artísticas”.

O certame, que vai acontecer no Fórum da Maia e espaços circundantes, conta com um espetáculo de abertura no exterior do Fórum da Maia, dez espetáculos no Grande Auditório do Fórum da Maia, cinco espetáculos para públicos familiares ao ar livre no Auditório Exterior do Fórum da Maia, quatro no Café-Teatro do Fórum da Maia, e dez espetáculos de pequeno formato no exterior do Fórum da Maia.

O primeiro dia do festival arranca, às 21:30, na Praça Doutor José Vieira de Carvalho, com o espetáculo de 55 minutos intitulado “Rock Cirk Rolabola”, dirigido por Miner Montell.

No mesmo, pelas 22:30, sobe ao palco do Grande Auditório do Fórum da Maia o espetáculo “Camino del Paraíso”, com texto e direção de Agustín Iglesias, pelo Teatro do Guirigai (Espanha).

Segundo o dossiê de imprensa, o certame vai ter textos de escritores como Homero, Shakespeare, Cervantes, Lazarillo de Tormes, e outros, interpretados por companhias e artistas oriundos de Espanha, Itália/Brasil, Alemanha/Portugal, Polónia e Portugal.

No festival vai ser possível apreciar, por exemplo, mimos e pantomimas, ‘clowns’ e novos palhaços, acrobatas, funambulistas e malabaristas e outras artes de circo, assim como se vão poder ver “multicomédias de solos e pequenos elencos” que “representam, cantam e tocam os mais diversos instrumentos musicais”.

No último dia do certame, pelas 16:00, está prevista a apresentação do espetáculo “Out of Stock-Edu Manazas”, com direção de Lucas Escobedo, no exterior do Fórum da Maia.

A fechar o festival dedicado ao humor, ainda no dia 11 de outubro, mas pelas 21:00, acontece o “Show do Copo Mr. Milk”, espetáculo de 15 minutos dirigido por Bruno Leite, com interpretação de Gutto, no exterior Fórum da Maia, e onde se vai contar a história de um "palhaço que diz ser atleta olímpico", refere a nota de imprensa.