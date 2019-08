Rita Redshoes atua no dia de abertura, seguindo-se os D.A.M.A. no dia 13, Pedro Abrunhosa em 14 e a fadista Gisela João no dia 15.

O certame para os apreciadores de vinho espera este ano 45 mil visitantes, disse à agência Lusa o vice-presidente da câmara, Rui Costa.

Com o festival, a autarquia do distrito de Lisboa pretende “afirmar Alenquer como o principal território vinhateiro da região de Lisboa”.

Os visitantes vão poder provar mais de 200 vinhos da região de Lisboa, trazidos por mais de 40 produtores.

O programa conta com provas comentadas por enólogos e produtores, um mercado dos vinhos, conferências, cursos de vinhos, dias abertos aos visitantes nas quintas, demonstrações gastronómicas, workshops, tasquinhas e área de restauração, mostra de produtos regionais, animações permanentes no recinto, exposição de máquinas agrícolas e espaço com atividades para as crianças.