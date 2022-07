Com apenas 15 anos e depois da antestreia no palco principal do festival MEO Marés Vivas, Rita Rocha edita esta sexta-feira, dia 22 de julho, o seu novo single, "Judo". A canção já se encontra disponível aqui e em todas as plataformas digitais.

O tema produzido por Agir e Carolina Deslandes é o segundo single da artista e sucede a "Mais ou Menos Isto", canção de estreia que "está a um breve passo de se tornar single de ouro".

"Neste novo tema, Rita aborda a percepção que tem sobre o amor e sobre os relacionamentos, desvenda que compreende que todas as relações têm os seus pontos altos e baixos, sejam curtos ou duradouros, e assim, como no judo, é necessário participar a dois. Em Rita Rocha cabe uma interpretação profunda, bem maior do que a sua idade. Em 'Judo', testemunhamos novamente a qualidade das suas canções e a alma e profundidade que coloca nas suas interpretações", sublinha a Universal Music Portugal em comunicado.