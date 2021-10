O Rock in Rio Lisboa anunciou novidades sobre a edição de 2022 esta quinta-feira, dia 30 de outubro. O SAPO Mag esteve no evento na Casa de Pedra, no Parque da Bela Vista, e conversou com Roberta Medina, David Carreira, The Black Mamba e Delfins. Veja o vídeo.

O Rock in Rio Lisboa está de volta nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022, com mais música (distribuída pelo Palco Mundo, Galp Music Valley, Rock Street, Palco Yorn, Continente Chef's Garden e Super Bock Digital Stage) e novos conteúdos (Game Square, Roda Gigante Pisca Pisca, ESC Online Sports Bar e 7Up Slide). O Galp Music Valley foi um dos destaques da apresentação desta quinta-feira trazendo um novo conceito que levará o público numa experiência pelas cidades do futuro ao som de artistas como Ney Matogrosso, The Black Mamba, Delfins, Linda Martini, Bárbara Tinoco, IZA, Moullinex & Xinobi, Mundo Segundo & Sam the Kid, Funk Orquestra, Edu Monteiro e MC Rebecca, entre outros a serem anunciados em breve. Além dos nomes nomes confirmados, o Rock in Rio anunciou um conjunto de metas de sustentabilidade até 2030 que visam aumentar o seu impacto positivo nos pilares social, ambiental e económico. Conheça todas as novidades da edição de 2022.