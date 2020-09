A organização do Rock in Rio divulgou esta segunda-feira, dia 28 de setembro, as datas para a edição de 2021, no Rio de Janeiro. O festival regressa ao Parque Olímpico, na Zona Oeste da cidade, nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro.

Para já, o DJ e produtor brasileiro Alok é o único artista confirmado para a edição de 2021.

"A organização do festival está confiante no reestabelecimento das questões que envolvem a saúde e no regresso das atividades socioculturais. Sobre os protocolos a serem adoptados, o festival reforça que irá seguir rigorosamente as decisões dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da Cidade do Rock", frisa o comunicado, citado pela Globo.

Já em Portugal, a edição de 2021 o Rock in Rio Lisboa está agendada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho, no Parque da Bela Vista.