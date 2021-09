O Rock in Rio Humanorama arranca esta terça-feira, dia 14 de setembro, e o SAPO Mag esteve à conversa com Sam The kid, músico que vai participar com Nataly Simon, Kamilla Mello e Nathaly Dias no painel ""Quem somos nós na fila do pão?". Veja o vídeo.

O Rock in Rio Humanorama vai decorrer entre os dias 14 e 17 de setembro, simultaneamente em Portugal e no Brasil. Para acompanhar o projeto, basta fazer sua inscrição em rockinriohumanorama.com e escolher os palcos e diálogos a que quer assistir e os workshops que quer participar. As inscrições estão abertas até aos dias do evento. O Rock in Rio Humanorama é um "festival de conversas totalmente digital, gratuito e inclusivo e que, tal como acontece ao entrar na Cidade do Rock, também o público vai poder escolher os conteúdos a que quer assistir, entre quatro 'palcos' principais". "Estes palcos são, na verdade, canais acessíveis através da plataforma do evento – 'Sou', 'Nós', 'Somos' e 'Experiências de Aprendizagem' - dedicados ao conhecimento e desenvolvimento das capacidades do ser humano para a construção de um futuro melhor e mais humano", explica a organização.