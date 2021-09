Depois da primeira edição do Rock in Rio Humanorama, a organização confirma que a segunda edição do "festival de conversas" vai acontecer em 2022.

Agatha Arêas, Vice-Presidente de Learning Experience do Rock in Rio, destaca que “encerrámos a primeira edição do Rock in Rio Humanorama com a certeza de que estamos apenas no início de um poderoso movimento coletivo de inspiração, mobilização e transformação a partir das pessoas, para as pessoas, pelas pessoas".

"Nestes quatro dias de festival, a energia positiva vibrou em altíssima frequência. Há muitas, muitas pessoas que acreditam na força transformadora do amor, da empatia, da reflexão e do diálogo. E o Rock in Rio, nas suas mais diversas iniciativas ao longo dos últimos 36 anos, começando pela magia que se vive na Cidade do Rock, pretende continuar a iluminar as pessoas, dando-lhes voz, afirmando-se cada vez mais como grande promotor do espetáculo humano", sublinha.

O Rock in Rio Humanorama 2021 contou com mais de 250 dinamizadores, 80 horas de conteúdo, 70 conversas, 30 workshops e mais de 20 atividades de entretenimento, com o objetivo de reunir vozes de diversos quadrantes da sociedade e proporcionar ao público a partilha de diferentes perspetivas sobre problemas e possíveis soluções que permeiam temas prementes da nossa sociedade.

"Ao longo dos quatro dias do festival comprovou-se que o evento cumpriu o seu papel, fazendo com que muitos milhares de pessoas tivessem a oportunidade de refletir sobre as suas atitudes e quais as mudanças que poderiam implementar para a construção de um mundo melhor. As conversas do festival continuam disponíveis gratuitamente na plataforma até dezembro deste ano", frisa a organização.