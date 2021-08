O Rock in Rio anunciou que se juntou ao movimento mundial Global Citizen, que no próximo dia 25 de setembro leva a cabo uma transmissão inédita de 24 horas, a partir de diferentes cidades do mundo, com o objetivo de consciencializar o público para temas relacionados com a construção de um mundo melhor.

Com palcos espalhados pelos quatro cantos do planeta - nomeadamente Lagos, Los Angeles, Londres, Nova Iorque, Paris, Seul e Sidney -, a celebração conta com curadoria e produção do Rock in Rio num dos espetáculos que será transmitido a partir do Rio de Janeiro e que vai juntar os artistas Alok, Liniker, Criolo e Mart’nália.

A iniciativa global conta com uma extensa programação que inclui espetáculos transmitidos a partir das sete cidades e com a participação de alguns dos maiores nomes da indústria do entretenimento, como Adam Lambert, Alessia Cara, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Billie Eilish, Black Eyed Peas, BTS, Burna Boy, Camila Cabello, Christine and the Queens, Coldplay, Cyndi Lauper, Davido, Demi Lovato, Doja Cat, DJ Snake, Duran Duran, Ed Sheeran, Femi Kuti, Green Day, H.E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Jon Batiste, Keith Urban, Lang Lang, Lizzo, Lorde, Made Kuti, Meek Mill, Metallica, Rag'n'Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, The Lumineers, The Weeknd, Tiwa Savage, Usher, entre outros.

Para Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, “setembro marca o início de uma jornada que se prolonga até às próximas edições do festival, em 2022 tanto em Portugal como no Brasil". "Ao longo destes meses iremos reforçar temas relevantes pós-pandemia, sensibilizando as pessoas a agirem hoje por um futuro melhor. Essas conversas começam já com o Rock in Rio Humanorama, entre os dias 14 e 17 de setembro, passando pelo Global Citizen no dia 25 e seguindo-se mais novidades logo após esse momento, que em breve serão divulgadas”, remata.

O espetáculo Global Citizen Live in Rio (produzido pelo Rock in Rio no âmbito do movimento Global Citizen) terá como principal missão "consciencializar em particular para os temas 'Defeat Poverty (Derrotar a Pobreza)' e 'Defend Planet (Defender o Planeta)', áreas nas quais o Rock in Rio tem vindo a atuar ao longo dos anos".

"Recorde-se que ao longo destes 20 anos o festival já investiu 35 milhões de euros em projetos socio-ambientais que possibilitaram beneficiar um milhão de pessoas, apoiar mais de 200 entidades em todo o mundo, financiar 28 projetos da UNESCO e auxiliar 56 mil beneficiários anualmente, em todo o mundo. Este ano, junta-se a todo o histórico de duas décadas uma nova iniciativa, focada no ser humano – o Rock in Rio Humanorama, que entre os dias 14 e 17 de setembro promove conversas entre vozes diversas da sociedade abrindo espaço a novas perspetivas e visões sobre alguns dos temas mais urgentes e complexos da atualidade", lembra a organização.

Um dos nomes já confirmados no Rock in Rio Humanorama é Alok, que uma semana depois participará no espetáculo Global Citizen Live in Rio. “Através da minha carreira artística e do Instituto Alok busco os meus melhores esforços para atuar na consciência humana, além de lutar para reduzir os impactos das mudanças climáticas. As ações são e precisam ser urgentes e visam a construção de um planeta mais saudável”, frisa o artista.