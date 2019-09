A contagem decrescente para a nona edição do evento de música e entretenimento começou esta segunda-feira, dia 23 de setembro, com o lançamento do Pack Experiências Rock in Rio Lisboa.

Além de vantagens e experiências exclusivas para 2020 - entre as quais a duplicação do bilhete para o festival, acesso ao evento teste, um walking tour em locais exclusivos da Cidade do Rock, acesso rápido ao slide ou roda gigante, upgrade do bilhete para acesso à área VIP ou bilhete vitalício para festival –, todos os que adquirirem o Pack Experiências até 29 de setembro ficam habilitados a ganhar uma viagem ao Rock in Rio Brasil, que acontece nos próximos dias 27, 28 e 29 de setembro, 3, 4, 5 e 6 de outubro, no Rio de Janeiro.

"Depois de uma celebração majestosa na Torre de Belém, o Rock in Rio Lisboa já está a preparar a edição de 2020 cujo countdown arranca hoje, com o lançamento do Pack Experiências Rock in Rio powered by FNAC", frisa a organização.

O Pack Experiências Rock in Rio está disponível nas lojas FNAC pelo valor de 69 euros (o mesmo preço do bilhete diário).

Quem adquirir o Pack até ao próximo dia 29 de setembro poderá ter a possibilidade de ganhar uma viagem ao Brasil, para assistir ao segundo fim de semana do Rock in Rio 2019, na cidade do Rio de Janeiro, já nos próximos dias 3, 4, 5 e 6 de outubro (partida dia 2/10 e regresso dia 7/10).

Os interessados deverão, após a compra do Pack, aceder à plataforma www.rockinriochallenge.pt, selecionar o passatempo “Experiências Exclusivas Rock in Rio Lisboa”, preencher corretamente o formulário de participação e inserir o código de validação do Voucher Experiências Exclusivas.