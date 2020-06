Para assinalar a data em que o festival iria decorrer, e dando início à contagem decrescente para a sua nona edição (reagendada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021), o Rock in Rio Lisboa e a Galp preparam uma emissão especial para o próximo dia 27 de junho.

"Se a Vida Começasse Agora", uma emissão de 180 minutos, será transmitida em direto a partir das 17h00 nas redes sociais do Rock in Rio Lisboa (Facebook, Instagram e YouTube), no site do festival (alojado no SAPO em rockinriolisboa.sapo.pt) e nas redes sociais da SIC. A emissão televisiva arranca às 18h30 na SIC Radical e contando, ainda, com várias intervenções da RFM, Rádio Renascença e MegaHits ao longo destas três horas.

O programa vai revisitar os 16 anos de história do Rock in Rio Lisboa, com "episódios peculiares, cenas de bastidores, havendo também espaço para olhar para o futuro – sobretudo para 2021 - numa emissão conduzida por João Paulo Sousa, Rita Camarneiro e Ana Ventura, aos quais se juntarão convidados especiais que ao longo dos anos deixaram o seu cunho na história do Rock in Rio".

"Música, como é esperado, também não vai faltar", garante a organização. "Durante os 180 minutos desta emissão especial haverá atuações ao vivo de artistas portugueses que já passaram pela Cidade do Rock (a divulgar brevemente), assim como uma playlist imbatível que permitirá recordar momentos icónicos vividos no Palco Mundo através da retransmissão de um conjunto de temas selecionados. No alinhamento há, ainda, espaço para aquecer os ânimos para 2021 com conteúdos especiais dedicados à edição do próximo ano, assim como quizzes e jogos nos quais os espectadores vão poder participar em direto, com atribuição de vários prémios ao longo do programa", explica o Rock in Rio Lisboa em comunicado.

O Rock in Rio Lisboa tem data marcada para os dias 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021, estando já confirmados Foo Fighters, The National e Liam Gallagher no lineup do Palco Mundo, dia 19 de junho.